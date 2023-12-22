Журналист Херш заявил, что США готовили подрыв "Северного потока" еще до начала СВО

Фото: ТАСС/Zuma

Вашингтон готовил подрыв газопроводов "Северный поток" за недели до начала спецоперации на Украине. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на Substack.

Он добавил, что первоначальная цель подрыва состояла в сдерживании РФ от участия в украинском конфликте, однако затем диверсию было решено переориентировать против Германии, которая воспринималась как слабое звено в коалиции поддержки Украины.

По словам журналиста, операцию подрыва подготовили еще к концу мая прошлого года, однако американский президент Джо Байден отложил ее без объяснения причин.

Приказ о диверсии поступил в сентябре. Херш считает, что таким образом подрывы были нацелены на канцлера ФРГ Олафа Шольца. Байден опасался, что Шольц может пересмотреть свои взгляды на поддержку Украины на фоне приближающейся зимы, предположил журналист.

Ранее Владимир Путин заявил, что подрыв трубопроводной системы "Северный поток" является актом государственного терроризма. По его мнению, подобные "недобросовестные методы конкурентной борьбы" используются для устранения конкурентов и получения преимуществ.

До этого в СМИ появилась информация, что подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" координировал украинский полковник. Отмечалось, что он занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек. Последняя арендовала яхту и использовала оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку.

Утечки газа зафиксировали на "Северных потоках" в конце сентября прошлого года. В общей сложности было выявлено четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были прекращены.

В ФРГ могут объявить вознаграждение за информацию о диверсиях на "Северных потоках"