Путин предположил, что "Северные потоки" взорвали американцы

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Подрыв трубопроводной системы "Северный поток" совершили, скорее всего, американцы или кто-то с их подачи. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Он отметил, что недополучение Европой газа – их проблемы. Президент считает чушью обвинения европейцев в том, что Россия ничего не продает.

"Не мы закрыли газопровод Ямал – Европа в Польше, не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина. Не мы взорвали "Северный поток – 1" и частично "Северный поток – 2", – сказал Путин.

Кроме того, российский лидер отметил компанию "Газпром", назвав ее надежным партнером, который продолжает исполнять контрактные обязательства по поставкам газа в Европу. Свои обязательства "Газпром" выполняет в том числе по транзиту газа через Украину.

"Но мы и деньги получаем. Конечно, Украина получает за транзит", – сказал президент.

Он также заявил, что у России нет цели наказывать Венгрию или Словакию, поскольку они исправно платят за газ. По его словам, деньги эти страны отдают приличные.

Российский лидер добавил, что страна в вопросе поставок газа никогда ничего не делала и не будет делать по политическим мотивам. Насчет поворота на восток Путин сказал, что это произошло не из-за обострения ситуации на украинском направлении.

"Мы же давно начали это делать", – заключил он.

Ранее Путин назвал актом государственного терроризма подрыв "Северных потоков". Он считает, что такие "недобросовестные методы конкурентной борьбы" применяются для устранения конкурентов и получения преимуществ.

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