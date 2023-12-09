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09 декабря, 17:34

Политика

Медведев назвал ложью слова Шольца роли России в прекращении поставок газа в Европу

Фото: kremlin.ru

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ложью слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что поставки газа в Европу прекратились из-за России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Немец (Шольц - ред.) врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!", – написал Медведев.

Ранее Шольц заявлял, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу и, как следствие, несет ответственность за повышение цен на энергоносители.

Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что подрыв трубопроводной системы "Северный поток" является актом государственного терроризма. По его мнению, подобные "недобросовестные методы конкурентной борьбы" используются для устранения конкурентов и получения преимуществ.

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