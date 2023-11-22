Путин назвал подрыв "Северного потока" актом государственного терроризма

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Подрыв трубопроводной системы "Северный поток" является актом государственного терроризма. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на онлайн-саммите G20.

По его мнению, подобные "недобросовестные методы конкурентной борьбы" используются для устранения конкурентов и получения преимуществ.

"Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчетов, но и акты государственного терроризма", – объяснил президент.

Утечки газа зафиксировали на "Северных потоках" в конце сентября прошлого года. В общей сложности было выявлено четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были прекращены.

Позднее в СМИ появилась информация, что подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" координировал украинский полковник. Отмечалось, что он занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек. Последняя арендовала яхту и использовала оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку.

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