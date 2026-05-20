Песков: Россия продлит безвизовый режим с Китаем на 2027 год

Россия зеркально продлит безвизовый режим с Китаем на 2027 год, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что такой формат въезда показал свою продуктивность.

Ранее Китай принял решение продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Граждане России с обычными заграничными паспортами могут попасть в КНР без визы на срок не более 30 дней.

На этом фоне туристический поток из РФ в Китай в текущем году может вырасти на 30–40%, заявил руководитель комитета по международной деятельности Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Войтович.

Владимир Путин также указывал на рост встречных туристических потоков между двумя странами за счет безвизового режима. В прошлом году Китай посетили свыше 2 миллионов россиян, а Россию – более миллиона китайских граждан.