Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 12:44

Политика
Главная / Новости /

Песков: Россия продлит безвизовый режим с Китаем на 2027 год

Россия продлит безвизовый режим с Китаем на 2027 год – Песков

Фото: 123RF.com/eiyuwzhangjie

Россия зеркально продлит безвизовый режим с Китаем на 2027 год, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что такой формат въезда показал свою продуктивность.

Ранее Китай принял решение продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Граждане России с обычными заграничными паспортами могут попасть в КНР без визы на срок не более 30 дней.

На этом фоне туристический поток из РФ в Китай в текущем году может вырасти на 30–40%, заявил руководитель комитета по международной деятельности Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Войтович.

Владимир Путин также указывал на рост встречных туристических потоков между двумя странами за счет безвизового режима. В прошлом году Китай посетили свыше 2 миллионов россиян, а Россию – более миллиона китайских граждан.

Китай продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года

Читайте также


властьполитикатуризм

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика