Катер с пассажирами на борту перевернулся на Байкале

Фото: MAX/"Прокуратура Республики Бурятия"

Катер "Хивус", перевозивший пассажиров, перевернулся на Байкале в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Речь идет об аэролодке "Север-750", которая опрокинулась в районе скалы Черепаха, примерно в 30 метрах от берега. В результате один человек был доставлен в больницу, а еще четверо в настоящее время остаются под водой.

Правоохранители уже приступили к выяснению причин и обстоятельств случившегося, уточнили в надзорном ведомстве, добавив, что при необходимости будут приняты соответствующие меры реагирования.

Всего на борту находились 14 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. На данный момент удалось спасти 10 из них, включая 14-летнего ребенка.

Операция по поиску остальных четырех человек продолжается. Для этого к месту ЧП дополнительно выехала водолазная группа министерства.

Предварительной причиной опрокидывания катера названо превышение допустимого числа пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам источника, лодка была перегружена.

Как указано в технических характеристиках на сайте производителя аэролодки, данная модель рассчитана на перевозку не более 10 человек.

Схожий инцидент ранее произошел в Павшинской пойме в подмосковном Красногорске. В момент ЧП на борту находились 11 человек, включая 7 детей. Все они упали в воду. По одной из версий, причиной стало нарушение пассажировместимости, так как максимальное допустимое количество людей на борту подобных судов составляет 4.

Спустя время следственное управление на транспорте начало проверку по факту ЧП. Произошедшим также заинтересовалась московская межрегиональная транспортная прокуратура, которая организовала свою проверку. Позднее следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.