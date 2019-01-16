Представители Лазарева сохранили интригу вокруг "Евровидения"

Представители певца Сергея Лазарева, названного журналистами главным претендентом на участие в "Евровидении" от России, не подтвердили, но и не опровергли эти сведения, передает РИА Новости.
"Официального заявления в СМИ не было", – сказали в пресс-службе исполнителя в ответ на просьбу прокомментировать его возможное выступление на международном музыкальном конкурсе.
В 2019 году "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Этот израильский город обошел двух других претендентов, представив наиболее креативную и привлекательную заявку. Право провести песенный конкурс в Израиле в прошлом году завоевала певица Нетта Барзилай, которая заняла первое место с композицией Toy. Прежде "Евровидение" проводилось в Израиле в 1979 и 1999 годах.
Ранее в СМИ появилась информация, что в конце января Лазарева официально заявят как участника конкурса от России. В список возможных претендентов также попали Ольга Бузова, Александр Панайотов, Manizha, Егор Крид, Филипп Киркоров и Елена Темникова.
Сергей Лазарев уже выступал на "Евровидении" в 2016 году. Артист лидировал по результатам зрительского голосования, однако в финале оказался на третьем месте. Певец уступил австралийке Дэми Им и украинке Джамале, ставшей победительницей.
В холдинге ВГТРК, который является одним из организаторов конкурса в России, сообщения о возможном участии Лазарева назвали слухами.
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