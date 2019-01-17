В Госдуме призвали не отправлять от России на "Евровидение" иностранцев

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов призвал не выбирать иностранца в качестве участника "Евровидения" от России. Он отметил, что отправлять на конкурс нужно граждан РФ.
"Мы отправили Анастасию Приходько с Украины с песней "Мамо", а она потом отвернулась от всех, грязью облила. Это полная глупость, лучше мы за свой счет кого-то своего отправим", – заявил Чернышов Агентству "Москва".
Депутат также прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что певец Сергей Лазарев является главным претендентом на участие в "Евровидение".
"Мне важно, чтобы люди, которые увлекаются этим направлением в музыке, поп-культурой, были довольны. Если они будут довольны – пусть едет", – сказал он.
Чернышов подчеркнул, что главная задача участника – принести победу стране.
Телеканал Москва 24 ранее сообщил, что в списке претендентов на участие оказались бывшая участница группы "Серебро" Елена Темникова, Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Всего в шорт-листе около десяти имен.
"Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве. Первоначально израильская корпорация общественного вещания Kan представила три города-кандидата: Тель-Авив, Иерусалим и Эйлат. Однако, по мнению организаторов, именно Тель-Авив представил самую креативную и привлекательную заявку.
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