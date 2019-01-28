Россия выступит во втором полуфинале Евровидения-2019

Российский участник музыкального конкурса Евровидение-2019 выступит во втором полуфинале, который пройдет 16 мая в Тель-Авиве, сообщает РИА Новости.

Порядок выступлений 36 конкурсантов стал известен после жеребьевки в тель-авивском Музее искусств. В каждом из двух полуфиналов будут соревноваться по 18 стран. Первый из них состоится 14 мая.

Финал с участием 26 стран, включая шесть, которые освобождены от полуфинального отбора, пройдет 18 мая.

Ранее директор по стратегическому развитию информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Алексей Ткачук рассказал, что шансы России в 2019 году выиграть "Евровидение" могут вырасти до 30%, если на конкурс поедет певец Сергей Лазарев.