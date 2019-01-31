5 российских артистов, которые могли бы выиграть "Евровидение"

Певец Сергей Лазарев будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае в Тель-Авиве. Мы составили свой топ-5 исполнителей, которые тоже, на наш взгляд, заслуживают участия в конкурсе и даже победы.

Little Big

Видео: YouTube/Little Big

Главная танцевальная сенсация страны – питерский рэйв-проект Little Big. Пародию на их прошлогодний видеоклип Skibidi не сделал разве что самый ленивый – на сегодняшний день ролик собрал более 146 миллионов просмотров. Другой вопрос, смогли бы Little Big придумать для конкурса что-то такое, что смогло бы затмить их энергичный танец?

Hypnoblue

Видео: YouTube/Hypnoblue

Московский проект Hypnoblue создает позитивный и очень убедительный пост-брит-поп на английском – это во-первых. А еще Hypnoblue могут похвастаться участием в британских оупен-эйрах: летом 2017-го группа попала в лайнапы сразу двух музыкальных фестивалей в Шотландии, а летом 2018-го выступила на фестивале Also в английском Уорикшире.

Starcardigan

Видео: YouTube/Starcardigan

Еще одна российская инди-группа, у которой, как нам кажется, есть все шансы произвести фурор на "Евровидении". Группа Starcardigan из Владивостока создает воздушный и меланхоличный электропоп – противостоять его очарованию очень непросто. Кстати, среди поклонников Starcardigan – Илья Лагутенко.

Варвара Визбор

Видео: YouTube/Варвара Визбор

Внучка Юрия Визбора и Ады Якушевой – универсальная певица, в репертуаре которой можно найти и классику советской эстрады, и R&B. На "Евровидении" Визбор можно было бы отправить и с танцевальным хитом, и с "медленным танцем".

Ева Польна

Видео: YouTube/StarPro

Тот факт, что Ева Польна ни разу не представляла Россию на "Евровидении" – огромная несправедливость. Одна из самых ярких поп-див страны вот уже много лет создает танцевальную электронику европейского уровня. Победу на конкурсе Еве могла принести та же Je T’aime, если бы в 2011-м в Дюссельдорф отправили ее, а не Алексея Воробьева.

Максим Тувим