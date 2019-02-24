Maruv могут лишить права представлять Украину на "Евровидении"

Певице Maruv, которая выиграла право представлять Украину на "Евровидении", выдвинули условия участия в конкурсе. Об этом рассказала PR-директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Виктория Сидоренко.
По ее словам, в контракте исполнительницы с НОТУ есть пункт о запрете на гастроли в России, передает РИА Новости. Отмечается, что окончательное решение об участии Maruv в "Евровидении" как представительницы Украины в НОТУ примут лишь после ее решения по поводу российских гастролей.
Как уточнила Сидоренко, артистке дали сутки на ознакомление с условиями контракта. При этом сама PR-директор украинского холдинга напомнила, что в стране нет закона, запрещающего участнику, который ездит на гастроли в России, представлять Украину на конкурсе.
Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин предложил Maruv представить Россию на Евровидение в следующем году. Он посоветовал певице не расстраиваться, что окончательное решение об ее участии в "Евровидении" еще не принято.
Финал национального отбора для участия в "Евровидении − 2019" состоялся в Киеве 23 февраля. Победу одержала певица Maruv.
"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию будет представлять Сергей Лазарев.
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