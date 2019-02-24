Певица Maruv представит Украину на "Евровидении - 2019"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Финал национального отбора для участия в "Евровидении - 2019" состоялся в субботу в Киеве. Его выиграла певица Maruv, передает ТАСС. Она и ее кабаре-шоу будут представлять Украину на конкурсе в Израиле.

До этого было объявлено, что Украина может отказаться от участия в песенном конкурсе из-за России. Такое заявление сделал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

Политик считает, что на международный конкурс от Украины не должен ехать исполнитель, который регулярно выступает в России. В этом случае лучше отказаться от участия совсем.

"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию будет представлять Сергей Лазарев. Он попытается взять реванш после 2016 года, когда смог занять лишь третью строчку в финале европейского конкурса песни.

Ранее сообщалось, что букмекеры поставили на победу России на "Евровидении-2019". Согласно рейтингу, опубликованному на сайте eurovisionworld.com, Сергей Лазарев имеет наибольшие шансы на победу – 13%.