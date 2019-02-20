Украина может отказаться от Евровидения-2019

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Украина может отказаться от участия в песенном конкурсе "Евровидение" из-за России. Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в своем Twitter, передает РИА Новости.

Политик считает, что на международный конкурс от Украины не должен ехать исполнитель, который регулярно выступает в России. В этом случае лучше отказаться от участия совсем. По мнению Кириленко, это избавит Украину от объяснений о том, что "между Россией и Украиной нет дружбы".

Ранее сообщалось, что в финал отбора на конкурс от Украины пробилась группа YUKO, солисткой которой является представительница России Юлия Юрина.

Одним из фаворитов отбора на конкурс на Украине считается певица Анна Корсун. Она выступает под псевдонимом MARUV. Известно, что артистка готовится к концертам в Москве и Санкт-Петербурге, которые запланированы на апрель.

"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию будет представлять Сергей Лазарев. Он попытается взять реванш после 2016 года, когда смог занять лишь третью строчку в финале европейского конкурса песни.

Ранее сообщалось, что букмекеры поставили на победу России на "Евровидении-2019".