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10 февраля, 22:20

От Украины на Евровидение может поехать россиянка

культура

10 февраля, 22:20

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Фото: скриншот YouTube/UA:Перший

Солистка группы YUKO, россиянка Юлия Юрина может представить Украину на конкурсе Евровидение в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости.

YUKO прошла в финал отбора на Евровидение по итогам зрительского голосования и членов жюри первого полуфинала.

В интервью различным СМИ Юлия Юрина объяснила, почему ранее выступала в России. Девушка заявила, что является гражданкой РФ.

YUKO – украинская группа, объединяющая в своем творчестве современную музыку и фольклор. Участники группы – Юлия Юрина (солистка) и Стас Королев (мультиинструменталист). На данный момент YUKO выпустила два альбома: "DITCH" (2017) и "DURA" (2018).

Евровидение-2019 пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию будет представлять Сергей Лазарев.

культура

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