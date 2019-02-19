Букмекеры поставили на победу Лазарева на "Евровидении-2019"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Букмекеры поставили на победу России на "Евровидении-2019". Согласно рейтингу, опубликованному на сайте eurovisionworld.com, Сергей Лазарев, который представит Россию, имеет наибольшие шансы на победу – 13%.

Следом за ним располагается Швеция (9%), которая еще не определилась с представителем на конкурсе, а на третьем месте оказалась Италия (7%), которую представит певец Махмуд.

В первую десятку также вошли Нидерланды, Бельгия, Франция, Румыния, Кипр, Австралия и Исландия.

В начале февраля стало известно о том, что певец Сергей Лазарев представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", который в 2019 году пройдет в Тель-Авиве. Жеребьевка стран-участниц определила, что Россия будет выступать во втором полуфинале конкурса 16 мая. Таким образом, Лазарев попытается взять реванш после 2016 года, когда он смог занять лишь третью строчку в финале европейского конкурса песни.

Помимо Лазарева, в "шорт-лист" претендентов от России на песенном конкурсе входили Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Егор Крид, Александр Панайотов, Manizha и Лена Темникова.