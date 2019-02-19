Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:27

Букмекеры поставили на победу Лазарева на "Евровидении-2019"

культура

15:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Букмекеры поставили на победу России на "Евровидении-2019". Согласно рейтингу, опубликованному на сайте eurovisionworld.com, Сергей Лазарев, который представит Россию, имеет наибольшие шансы на победу – 13%.

Следом за ним располагается Швеция (9%), которая еще не определилась с представителем на конкурсе, а на третьем месте оказалась Италия (7%), которую представит певец Махмуд.

В первую десятку также вошли Нидерланды, Бельгия, Франция, Румыния, Кипр, Австралия и Исландия.

В начале февраля стало известно о том, что певец Сергей Лазарев представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", который в 2019 году пройдет в Тель-Авиве. Жеребьевка стран-участниц определила, что Россия будет выступать во втором полуфинале конкурса 16 мая. Таким образом, Лазарев попытается взять реванш после 2016 года, когда он смог занять лишь третью строчку в финале европейского конкурса песни.

Помимо Лазарева, в "шорт-лист" претендентов от России на песенном конкурсе входили Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Егор Крид, Александр Панайотов, Manizha и Лена Темникова.

Букмекеры уверены в победе России на "Евровидении"

Читайте также

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика