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Дробыш оценил участие Лазарева на "Евровидении"

"Желаю Сереже удачи": Дробыш – об участии Лазарева на "Евровидении"

культура эксклюзив

12:24

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Продюсер Виктор Дробыш в разговоре с порталом Москва 24 поддержал решение отправить от России на конкурс "Евровидение" в этом году певца Сергея Лазарева и пожелал ему удачи.

"Думаю, что Сережа пошел туда осознанно, подготовившись. Ему же ведь не хочется проиграть. У него есть песня, номер. Надо отдать должное, он в этом очень способный человек. Я познакомился с ним поближе на проекте "Ты – супер". Мне он показался целеустремленным пацаном. Желаю Сереже удачи", – сказал Дробыш.

Известно, что Лазарев выступит с песней, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором. По мнению Дробыша, в связке с Киркоровым у Лазарева все может получиться. При этом продюсер посетовал, что в последние годы в конкурсе участвуют все больше фриков.

"Фриков все больше и больше. На мой взгляд, пройдет еще лет 10, и мы – люди с нормальной ориентацией – будем выглядеть там, как фрики. Но это, скорее, глобальная проблема, а не одного "Евровидения". Увы, уже известно, кто в этом году представит Францию (19-летний певец-андрогин Билал Хассани – М24)", – подчеркнул Дробыш.

При этом продюсер добавил, что все же не стоит слишком критиковать "Евровидение", так как "многие страны делают действительно неплохие номера". "Когда я был с "Бурановскими бабушками" ("Евровидение–2012" – М24), была очень сильная шведская певица Лорин, которая вырвала победу", – заключил собеседник портала Москва 24.

Ночью 8 февраля стало известно, что Сергей Лазарев будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение – 2019". Продюсером выступления станет Филипп Киркоров, который имеет большой опыт в продюсировании конкурсантов на "Евровидении".

Жеребьевка стран-участниц определила, что выступать Россия будет во втором полуфинале конкурса, который пройдет 16 мая. Сергей Лазарев уже представлял страну на конкурсе. В 2016 году он занял третье место: зрительское голосование пророчило артисту победу, но члены жюри поставили невысокие баллы.

Лазарев – второй участник, который дважды представляет Россию на международном конкурсе. До него этот путь прошел Дима Билан, занявший второе место в 2006 году и выигравший "Евровидение" в 2008-м.

Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Право принимать конкурс Израиль завоевал благодаря победе Нетты Барзилай в 2018 году.

Фестиваль транслируется в прямом эфире, от каждой страны участвует один представитель (солист или группа) с песней, длительность которой составляет до трех минут. Победитель определяется посредством голосования телезрителей и жюри.

Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года. Среди артистов, которые стали всемирно известны после конкурса – ABBA, Селин Дион, Dschinghis Khan. Победитель конкурса привозит в страну не только хрустальный микрофон, но и право провести фестиваль в следующем году.

Сергей Лазарев представит Россию на "Евровидении"

культура эксклюзив

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