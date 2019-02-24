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14:33

Раскритикованный на Украине дуэт Anna Maria позвали в Крым

общество

14:33

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facebook.com/ANNA MARIA

Украинский дуэт Anna Maria, который раскритиковало жюри национального конкурса по отбору на Евровидение-2019, ждут в Крыму. Об этом заявил глава общественной палаты полуострова Григорий Иоффе, передает РИА Новости.

Певицы Анна и Мария Опанасюк вышли в финал украинского отбора на конкурс. В интервью их спросили о принадлежности полуострова. Обе девушки сошлись во мнении, что "умные люди" могут сами разобраться, частью какой страны является полуостров. Они также заявили, что не будут говорить слов, которых от них ждут.

В итоге в финале ведущий и члены жюри вновь подняли эту тему, чем довели артисток до слез. Иоффе похвалил девушек за то, что они не стали лезть в политические дебри и не повелись на политическую провокацию.

"Они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми и крымчанками", – сказал он, подчеркнув, что девушек, вероятно, ждут серьезные неприятности на Украине.

Ранее стало известно, что победительницей национального отбора на Украине стала певица Maruv. Она и ее кабаре-шоу представят страну на конкурсе в Израиле.

общество

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