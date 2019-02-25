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25 февраля, 20:24

Maruv не поедет на "Евровидение"

культура за рубежом

25 февраля, 20:24

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Фото: ТАСС/ZUMA/Serg Glovny

Певица Maruv не будет представлять Украину на "Евровидении", так как она не подписала контракт с общественной телерадиокомпанией. Об этом говорится в заявлении на сайте "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".

"Общественный вещатель (ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины") и певица Maruv, которая победила в национальном отборе на "Евровидение", не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019" из-за ряда причин", – говорится в заявлении.

По информации украинских СМИ, на "Евровидение-2019" Украину будет представлять группа Freedom Jazz.

Ранее в Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что контракт певицы содержит пункт о запрете выступать с гастролями в России.

По мнению Maruv, на нее оказывают давление и хотят вынудить отказаться от участия в песенном конкурсе. Она также отметила, что готова подписать контракт, а также взять на себя все расходы по участию в "Евровидении".

Между тем, украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что страна может отказаться от участия в "Евровидении". По его мнению, Украину не может представлять артист, который регулярно выступает в России.

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