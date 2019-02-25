Maruv не поедет на "Евровидение"

Певица Maruv не будет представлять Украину на "Евровидении", так как она не подписала контракт с общественной телерадиокомпанией. Об этом говорится в заявлении на сайте "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".
"Общественный вещатель (ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины") и певица Maruv, которая победила в национальном отборе на "Евровидение", не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019" из-за ряда причин", – говорится в заявлении.
По информации украинских СМИ, на "Евровидение-2019" Украину будет представлять группа Freedom Jazz.
Ранее в Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что контракт певицы содержит пункт о запрете выступать с гастролями в России.
По мнению Maruv, на нее оказывают давление и хотят вынудить отказаться от участия в песенном конкурсе. Она также отметила, что готова подписать контракт, а также взять на себя все расходы по участию в "Евровидении".
Между тем, украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что страна может отказаться от участия в "Евровидении". По его мнению, Украину не может представлять артист, который регулярно выступает в России.
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