Супервайзер "Евровидения" рассмотрит скандал с участницей от Украины

Взгляды участников "Евровидения" вне сцены не имеют значения, поскольку конкурс не политизирован. С таким заявлением выступил продюсер "Евровидения" Йон Ола Санд, комментируя скандал на Украине.
Победу в финале национального отбора на конкурс одержала певица Maruv. Несмотря на это, ее участие в "Евровидении" находится под вопросом. В Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что контракт певицы содержит пункт о запрете выступать с гастролями в России.
По мнению самой артистки, на нее оказывают давление с целью вынудить отказаться от участия в песенном конкурсе. Она также отметила, что готова подписать контракт, а также взять на себя все расходы по участию в "Евровидении".
"Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов. Мы оцениваем голоса, хореографию и музыку, а не идеи артистов вне сценария", – заявил Йон Ола Санд в беседе с изданием "Страна.ua".
Он подчеркнул, что организаторы конкурса планируют и дальше "наслаждаться музыкой и искусством удивительной страны Украины. Супервайзер добавил, что они "рассмотрят с коллегами" возникшую на Украине ситуацию.
Ранее украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что страна может отказаться от участия в "Евровидении". По его мнению, Украину не может представлять артист, который регулярно выступает в России. Отказ от участия в конкурсе избавит Киев от необходимости объяснять, что между странами "нет дружбы".
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