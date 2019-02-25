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16:52

Супервайзер "Евровидения" рассмотрит скандал с участницей от Украины

культура за рубежом

16:52

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Фото: ТАСС/ZUMA/Pavlo Gonchar

Взгляды участников "Евровидения" вне сцены не имеют значения, поскольку конкурс не политизирован. С таким заявлением выступил продюсер "Евровидения" Йон Ола Санд, комментируя скандал на Украине.

Победу в финале национального отбора на конкурс одержала певица Maruv. Несмотря на это, ее участие в "Евровидении" находится под вопросом. В Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что контракт певицы содержит пункт о запрете выступать с гастролями в России.

По мнению самой артистки, на нее оказывают давление с целью вынудить отказаться от участия в песенном конкурсе. Она также отметила, что готова подписать контракт, а также взять на себя все расходы по участию в "Евровидении".

"Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов. Мы оцениваем голоса, хореографию и музыку, а не идеи артистов вне сценария", – заявил Йон Ола Санд в беседе с изданием "Страна.ua".

Он подчеркнул, что организаторы конкурса планируют и дальше "наслаждаться музыкой и искусством удивительной страны Украины. Супервайзер добавил, что они "рассмотрят с коллегами" возникшую на Украине ситуацию.

Ранее украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что страна может отказаться от участия в "Евровидении". По его мнению, Украину не может представлять артист, который регулярно выступает в России. Отказ от участия в конкурсе избавит Киев от необходимости объяснять, что между странами "нет дружбы".

культура за рубежом

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