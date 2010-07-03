Maruv будет болеть на "Евровидении" за Лазарева

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Победительница украинского национального отбора на "Евровидение-2019" певица Maruv заявила, что будет смотреть конкурс и болеть за российского претендента Сергея Лазарева. Такое заявление она сделала на своей странице в Instagram.

"Из-за моего хорошего отношения к Сереже, и у нас с ним классная, интересная совместная история есть, буду его поддерживать. Но, помимо этого, хочется посмотреть другие выступления, поддержать тех артистов, которые будут делать крутой перформанс и что-то интересное", – сказала она.

Maruv отказалась ехать на конкурс из-за жестких условий договора, которые она не приняла. Национальная общественная телерадиокомпания Украины выставила девушке жесткие условия. От Maruv требовали, среди прочего, отказаться от гастролей в России и воздержаться от "высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и безопасности Украины".

Также певица заявила, что не собирается в будущем стремиться попасть на "Евровидение". Она подчеркнула, что уже "находилась на отборы на всю жизнь" и поблагодарила всех, кто ее поддерживал.

После отказа Maruv организаторы украинского отбора предложили отправиться на конкурс финалистам, занявшим второе, третье и четвертое места. Они тоже отказались. В итоге Украина решила, что не будет в этом году участвовать в "Евровидении".

Отмечается, что в апреле 2019 года Maruv отправляется в большой гастрольный тур по России. В рамках тура у нее также состоится сольный концерт в Москве. После этого, в конце лета – начале осени певица поедет в тур по Украине.