Группа Kazka отказалась представлять Украину на "Евровидении"

Группа Kazka, занявшая третье место в национальном отборе на "Евровидение" на Украине, вслед за певицей Maruv и коллективом Freedom-jazz, отказалась от участия в конкурсе.

"Наша миссия – объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение Национальной общественной телерадиокомпании у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на "Евровидение". В то же время мы не отказываемся от своей главной цели – нести украинскую культуру миру ", – говорится в заявлении группы в Instagram. Отмечается, что музыканты готовы принять участие в национальном отборе в следующем году.

Проблемы с определением участника "Евровидения" от Украины возникли, когда выяснилось, что победительница национального отбора Maruv гастролирует по России. Сама певица отметила, что не собирается становиться "битой на политической арене". После произошедшего организаторы московской пре-пати конкурса "Евровидение" пригласили Maruv. Также известно, что 6 апреля поп-дива представит свою шоу-программу в Москве на сцене "Известия Hall".

Национальная общественная телерадиокомпания после этого заявила, что выберет участника из других финалистов национального отбора. Но накануне стало известно, что серебряный финалист отбора – группа Freedom-jazz girls band – отказалась представлять страну на музыкальном конкурсе. Артисты объяснили свое решение тем, что находятся в стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведут переговоры о концертных турах.

Украина может отказаться от участия в "Евровидении-2019"

В итоге Украина может отказаться от участия в "Евровидении". Вещатель может также предложить представлять страну другим финалистам национального отбора – YUKO, Brunette Shoot Blondes и ANNA MARIA. Также вещатель имеет право назначить кандидата самостоятельно.

"Евровидение-2019" пройдет в Expo Tel Aviv в Израиле 14, 16 и 18 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны. В это число входят все страны-участницы конкурса предыдущего года, за исключением Болгарии, которая отказалась от участия по финансовым причинам.