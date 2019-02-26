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26 февраля, 20:49

Группа Freedom-jazz girls band отказалась выступать на "Евровидении" от Украины

культура за рубежом

26 февраля, 20:49

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Фото: YouTube/Freedom jazz

Финалист украинского национального отбора "Евровидения" группа Freedom-jazz girls band отказалась представлять страну на музыкальном конкурсе, говорится в заявлении артистов в Facebook.

Артисты объяснили свое решение тем, что находятся в стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведут переговоры о концертных турах в ближайшее время.

Певица Maruv, победившая в финале украинского национального отбора, не смогла договориться с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ). Якобы ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ.

После этого организаторы московской пре-пати конкурса "Евровидение" пригласили Maruv.

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культура за рубежом

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