Певицу Maruv пригласили на пре-пати "Евровидения" в Москве

Фото: YouTube/Maruv official

Организаторы московской пре-пати конкурса "Евровидение" пригласили победительницу украинского отбора Maruv. Об этом сообщил продюсер концерта Дмитрий Мельников.

"Мы пригласили украинскую участницу Maruv сразу после объявления о ее победе в национальном отборе. Независимо от решения украинского телеканала снять ее с конкурса, мы будем рады ее видеть на пре-пати, наше приглашение в силе", – цитирует его ТАСС.

Накануне стало известно, что певица Maruv не будет представлять Украину на "Евровидении", так как она не подписала контракт с "Национальной общественной телерадиокомпанией Украины".

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что контракт певицы содержит пункт о запрете выступать с гастролями в России. По мнению самой Maruv, ее хотели вынудить отказаться от участия в песенном конкурсе.