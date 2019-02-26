Maruv: все о скандале с украинской поп-дивой

Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, должна была поехать в Израиль, чтобы представлять Украину на "Евровидении–2019". Однако теперь, как выяснилось, артистка никуда не поедет: она не подписала контракт, запрещающий ей выступать в России.

Кто она такая?

﻿27-летняя уроженка Днепропетровской области Анна Корсун – яркая и голосистая поп-электронщица. В свое время была участницей группы The Pringlez, которая в 2015-м выступила на конкурсе "Новая волна" в Сочи. На 2019 год Maruv является артистом лейбла Warner Music Russia.

Видео:YouTube/ELLO

Почему ее отстранили от участия в "Евровидении"?

﻿Финал национального отбора украинских артистов для участия в "Евровидении–2019" прошел 23 февраля в Киеве. Победу одержала Maruv со своей новой песней Siren Song и теоретически в мае должна была отправиться в Израиль. Однако через два дня после финала появилась информация, что Анна Корсун никуда не поедет, так как она не подписала контракт с "Национальной общественной телерадиокомпанией Украины", в котором есть пункт о запрете выступать с гастролями в России. На данный момент вопрос об украинском участнике "Евровидения–2019" остается открытым – есть вероятность, что страну будет представлять проект Freedom jazz с номером Cupidon.

Видео:YouTube/Tелеканал СТБ

﻿Были ли у Maruv шансы принести Украине победу?

При удачном стечении обстоятельств – вполне: в 2018-м Анна в рамках проекта MARUV & Boosin выступила на церемонии "МУЗ-ТВ" в Москве с песней Drunk Groove. Выступление было феерическим!

Видео:YouTube/МУЗ-ТВ

Что вместо "Евровидения"?

6 апреля поп-дива представит свою шоу-программу в Москве на сцене "Известия Hall". Электронные билеты уже поступили в продажу: скорее всего, на фоне повышенного интереса к творчеству артистки, концерт пройдет при полном аншлаге.

Видео:YouTube/WOW TV