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Мэр Москвы

20:11

Собянин поддержал предложения компаний из Германии о расширении бизнеса в Москве

мэр Москвы Сергей Собянин экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин на встрече с руководителями компаний, являющихся членами Российско-германской внешнеторговой палаты, поддержал предложения о расширении немецкого бизнеса в столице, сообщает Агентство "Москва".

Расширение сотрудничества включает модернизацию действующих и создание новых производств.

Отмечается, что Германия является ключевым торгово-экономическим партнером Москвы. В прошлом году товарооборот составил 12,5 миллиарда долларов.

Российско-германская внешнеторговая палата представляет интересы немецких компаний в России и оказывает поддержку отечественным компаниям в их сотрудничестве с немецким бизнесом.

Членами палаты являются около 900 немецких и российских компаний, 90% из них – представители среднего бизнеса.

Ранее Собянин заявил о создании производства трамваев в Москве. Производство запустят на базе Краснопресненского трамвайного депо. В результате реализации проекта создадут порядка 300 современных рабочих мест.

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