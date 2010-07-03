Собянин заявил о создании производства трамваев в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Москве создадут транспортный технопарк. Соответствующее соглашение Сергей Собянин подписал с президентом АО "Трансмашхолдинг" Андреем Бокаревым, сообщает Агентство "Москва".

"Мы договорились, что приступаем к созданию собственного производства в Москве и инновационного центра по разработке такого инновационного электрического транспорта, связанного с инновациями, в том числе и беспилотного транспорта", – заявил мэр.

По его словам, сегодня в столице используются современные и комфортные для граждан трамваи. За счет этого, отметил мэр, выросло и количество пассажиров, пользующихся этим видом транспорта.

"Москвичи проголосовали за то, что трамваям в Москве быть. Вы помните историю, что с каждым годом у нас количество пассажиров на трамваях уменьшалось. За последние годы стало расти. За последние годы выросло аж на 15%. Для Москвы это огромный объем", – пояснил Собянин.

Согласно соглашению, производство запустят на базе Краснопресненского трамвайного депо. В результате реализации проекта создадут порядка 300 современных рабочих мест.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут оценить работу трамваев нового поколения "Витязь-Москва", которыми ежедневно пользуются более 340 тысяч пассажиров. Голосование проходит на портале "Активный гражданин".

Сейчас на столичных маршрутах общественного транспорта работают более 300 трамваев "Витязь-Москва". Они ходят бесшумно и вмещают до 260 человек. Трамваи имеют низкие полы, поэтому пассажирам с ограниченными возможностями удобнее совершать посадку и высадку.

Современные вагоны "Витязь-Москва" оснащены камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки смартфонов и других гаджетов.

По словам Сергея Собянина, в ближайшие пять лет столичный парк трамваев полностью обновят. В перспективе трамваи должны стать основным средством передвижения по городу. Также планируется капитальный ремонт путей и строительство новых линий.