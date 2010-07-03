Безработицы из-за цифровизации в России пока не будет — Кудрин

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Риска роста безработицы в России из-за цифровизации экономики пока не наблюдается. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Отвечая на вопросы телеканала РБК, специалист заявил, что снижения количества рабочих мест на фоне перехода к цифровизации в России нет. По мнению специалиста, в РФ новые тенденции цифровой экономики не приведут к росту безработицы.

Кудрин также заявил, что при определенных условиях роста ВВП (на 3 процента в год) российская федерация может столкнуться в обратной проблемой – нехваткой рабочих рук.

"Если Россия будет стагнировать или расти темпами 1 процент в год, то, может быть, да, у нас может появиться лишняя сила", – заявил глава Счетной палаты РФ.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что роботизация является проблемой рынка труда, но пока не достаточно серьезной. Кроме того, сам конфликт далеко не нов.

