Медведев назвал последствия роботизации труда

Фото: ТАСС/POOL/Александр Астафьев

Одним из вызовов для рынка труда на сегодняшний день является роботизация, но эта проблема не нова, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании московского международного форума "Открытые инновации".

По его словам, низкоквалифицированный труд должен отходить к роботам, тогда как людям нужно креативно мыслить и оперативно решать различные задачи.

"Второй вызов – это трансформация рынка труда в связи с роботизацией. Все новое всегда вызывает, как известно, беспокойство. Напомню, что страх перед конкуренцией с машинами еще в 17–18 веках приводил к чему? Рабочие эти машины просто старались уничтожать, чтобы не создавать себе конкурента", – приводит слова Медведева РИА Новости.

Премьер добавил, что за четыреста лет с начала промышленной революции машины не вытеснили людей.

Он отметил, что ученые прогнозируют появление в ближайшие два года 133 миллионов новых рабочих мест взамен 75 миллионов традиционных, которые исчезают. По его словам, нужно обучать специалистов, способных работать с технологиями. А вот низкоквалифицированный труд, как отметил премьер, должен отходить к роботам.

Восьмой Международный форум "Открытые инновации" открылся в технопарке "Сколково". Его главная тема – "Переход к интеллектуальной экономике". Более 15 тысяч гостей из 90 стран обсудят новые проекты в этой сфере. На форуме эксперты обсудят цифровизацию бизнеса, образования, искусства и здравоохранения. Особое внимание уделят новым разработкам и стартапам.



Форум "Открытые инновации" стартовал в "Сколкове"

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева сообщила, что с 2020 года из перечня профессий исчезнут около 100 специальностей, по которым готовят в колледжах и техникумах, так как за прошедшие пять лет на них "никто или почти никто не поступал".

Она пояснила, что некоторые профессии устарели, а другим можно обучиться на краткосрочных курсах. В пример министр привела ткачей, сборщиков изделий электронной техники, вышивальщиц, а также изготовителей эмалированной посуды и сушильщиков в бумажном производстве.

Весной в министерстве науки и высшего образования России назвали эффективную схему для трудоустройства выпускников. По мнению специалистов, к настоящему времени основным механизмом является целевое обучение, при котором студент учится бесплатно за счет учреждения, в котором он после окончания учебы будет работать определенное время. Время работы оговаривается при поступлении в вуз и при заключении договора.