Экономический и туристический потенциал Москвы представили на конференции в Афинах

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Делегация из Москвы на конференции "Развитие сотрудничества между Москвой и Афинами", проходящей в греческой столице, рассказала об экономическом и туристическом потенциале российской столицы. Кроме того, российские эксперты передали заграничным коллегам опыт в проведении крупных городских мероприятий и фестивалей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представительство Россотрудничества в Греции.
Отмечается, что сам форум проводили с целью демонстрации греческому бизнес-сообществу способности российской столицы в качестве туристического направления. Кроме того, стороны обсуждали совместные планы в области развития туристической индустрии и культуры.
Российские участники рассказали коллегам из Греции о своем опыты коммуникации мэрии с жителями мегаполиса, а также поделились достижениями в области цифровизации городского пространства. В ходе диалога поднимались вопросы инвестиционного взаимодействия, культурно-просветительского сотрудничества двух городов. При этом затронули тему оформления электронных туристических краткосрочных виз для поездок в Москву греческих граждан. Сейчас подобное практикуется на примере Калининграда и Санкт-Петербурга.
По итогам встречи стороны договорились о скором подписании "Программы сотрудничества между Москвой и Афинами". Уточняется, что со стороны России в форуме приняли участие заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья Кузьмин, начальник Управления международных связей Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Вячеслав Викторович Мануйлов и другие.
Ранее стало известно, сколько звонков приняла горячая линия для туристов. С 1 августа такой контакт-центр доступен круглосуточно.
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