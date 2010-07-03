Более 10 тысяч звонков приняла горячая линия для туристов

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Более 10 тысяч человек позвонили в туристский контакт-центр, который начал свою работу 1 августа на базе общегородского контакт-центра. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

"Конечно, туристов привлекают ухоженные и безопасные города, их национальный колорит, историческое наследие, культурная программа. Но так же важны и специализированные сервисы. Они формируют комфортную и гостеприимную среду. И могут задать настроение всей поездке – даже на этапе ее подготовки", – уверена Сергунина.

Она отметила, что специалисты туристского контакт-центра готовы помочь гостям Москвы по различным вопросам, причем сделать это как во время планирования поездки, так и непосредственно во время самого путешествия. Отмечается, что "горячая линия" работает круглосуточно.

Больше всего туристов за прошедший период интересовали даты московских фестивалей, информация о работе Государственного Кремлевского дворца, ВДНХ, Останкинской башни, столичных театров и цирков. Кроме того, гости столицы интересовались о визах, рейсах из Москвы и расположении автовокзалов.

"Чаще всего туристы спрашивают, как добраться в ту или иную точку города, интересуются информацией о музеях и работе городского транспорта. А в последние дни, несмотря на погоду, все чаще начали поступать вопросы о графике работы катков", – поделился руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Известно, что столица оказывает комплекс услуг, позволяющий сделать визит туристов в город наиболее комфортным. Для этого вводятся новые стандарты качества, а также специальные программы для туристов из Китая, Японии, Индии, Израиля и многих других стран.

При этом для туристов введена удобная навигация в транспорте: наименования в метро, аэропортах, вокзалах, а также в некоторых парках дублируются на нескольких языках. В августе этого года в тираж вышли новые карты города на русском, английском и китайском. Найти их можно в отелях, музеях и парках совершенно бесплатно.

На короткий номер 122 можно позвонить с любого оператора сотовой связи. Для этого лишь нужно находиться в Москве и Московской области. При этом десятизначный городской номер +7 (495) 122-01-11 доступен для вызовов с мобильных и городских телефонов как со всей территории России, так и из зарубежных стран. Специалисты готовы ответить на любые вопросы туристов на двух языках – русском и английском.

Ранее стало известно, что россияне смогут самостоятельно составлять экотуры. По данным на конец прошлого года, национальные парки и заповедники посетили более семи миллионов человек.