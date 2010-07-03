Россияне смогут самостоятельно составлять экотуры

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В России планируют создать ресурс, который поможет гражданам составлять маршруты по заповедным местам страны. Об этом в эфире ИА "НСН" сообщил советник департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Андрей Донских.

"Мы проводим много мероприятий по развитию экологического туризма. Сейчас мы работаем над созданием информационного портала, где будут представлены все сведения по паркам, заповедникам и заказникам страны. Там посетитель сможет в том числе сформировать тур по этим красивейшим местам", – сказал Донских.

По его словам, по данным на конец прошлого года, национальные парки и заповедники посетили более семи миллионов человек. Самыми популярными стали Байкальский, Воронежский заповедники, Плещеево озеро.

Ранее сообщалось, что министерство экологии и природопользования Московской области спроектирует природный заказник с 80 видами животных в Щелкове. Как уточняется, при обследовании территории, которая войдет в будущий заказник, биологи обнаружили 80 видов животных.

Предполагается, что в заказнике установят режим особой охраны. По его территории запретят передвижение на любом транспорте. Под запрет попадут также строительство и хозяйственная деятельность, которая может нарушить ценные экосистемы. В будущем заказник может стать важным объектом для развития экологического туризма в регионе.

