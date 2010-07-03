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Москва 24

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Общество

12:46

В Щелкове спроектируют заказник с 80 видами животных

общество экология

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Министерство экологии и природопользования Московской области спроектирует природный заказник с 80 видами животных в Щелкове.

В ведомстве уточняют, что при обследовании территории, которая войдет в будущий заказник, биологи обнаружили 80 видов животных. "Отмечены краснокнижные виды: обыкновенные уж и гадюка, черный коршун и серый журавль. В болотном массиве обитают редкие бабочки - малый ночной павлиний глаз, перламутровка северная, голубянка торфяниковая, сенница болотная. Кроме того, здесь обнаружено 8 видов краснокнижных растений", – отмечается в сообщении.

Предполагается, что в заказнике установят режим особой охраны. По его территории запретят передвижение на любом транспорте. Под запрет попадет также строительство и хозяйственная деятельность, которая может нарушить ценные экосистемы. В будущем заказник может стать важным объектом для развития экологического туризма в регионе.

Ранее экологи обнаружили скопу и длиннохвостую неясыть в искусственных гнездовьях в Подмосковье. Искусственные гнезда для редких птиц установлены в городских округах Шаховская, Можайский, Волоколамский и Лотошино, в Сергиево-Посадском, Талдомском и Орехово-Зуевском округах.

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