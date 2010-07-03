Стартовал сезон зимней пассажирской навигации по Москве-реке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В четверг, 14 ноября, по Москве-реке стартует сезон зимней пассажирской навигации. Перевозить москвичей и гостей города будут 10 всесезонных теплоходов ледового класса с усиленным корпусом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, суда, которые работают в зимнее время, могут ходить при битом льде толщиной до 20 сантиметров. Во время сильных холодов, когда река промерзает глубже, ее предварительно расчищают ледоколы.

"К юбилейному сезону зимней речной навигации подготовлены новые специальные рейсы и прогулки, которые позволят жителям Москвы и туристам получить весь калейдоскоп впечатлений. Например, пассажиры смогут поучаствовать в театральных круизах, гастрономических прогулках и даже специальных новогодних рейсах", – приводится в материале сообщение Комитета по туризму города.

Как ранее рассказали в комитете по туризму, зимние речные маршруты появились на Москве-реке относительно недавно, но уже успели стать популярными у москвичей и гостей города. В комитете также напомнили, что зимой столицу посещает немало зарубежных туристов, которые очень любят речные прогулки. Аудиотуры для них теперь доступны на пяти иностранных языках: английском, французском, немецком, итальянском и китайском.

Уточняется, что в зимний период работают два наиболее востребованных туристических маршрутов. Они проходят через центральную часть города. Во время экскурсии, которая длится 2,5 часа, туристы могут увидеть с воды такие достопримечательности, как Московский Кремль, собор Василия Блаженного, стадион "Лужники" и главный корпус МГУ на Воробьевых горах.

Летняя навигация экскурсионных теплоходов стартовала в конце апреля. По Москве-реке ходили порядка 100 теплоходов, принадлежащих 20 компаниям. Вместимость каждого судна варьируется от 20 до 200 человек. Точные сроки пассажирской навигации на Москве-реке зависят от погодных условий.

