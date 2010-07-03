Навигация по каналу имени Москвы стартует 24 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Канал имени Москвы подготовили к новому сезону речных перевозок. Навигация по каналу стартует в среду, 24 апреля, как и было запланировано. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что к началу навигации специалисты выполнили ремонтно-профилактические работы на 25 основных объектах канала. Именно от них зависит "безопасность судоходства в Центральной России и бесперебойное водоснабжение столицы", подчеркнул представитель пресс-службы. К новому сезону речных перевозок также подготовили 3,5 тысячи навигационных знаков. Из них 1,4 тысячи – береговые, а еще 2,1 тысячи – плавучие.

По словам главы ФГБУ "Канал имени Москвы" Германа Елянюшкина, работа гидротехнических сооружений канала "рассчитана на многие десятилетия". "Но обеспечить ее возможно только при условии качественного содержания и ремонта и без агрессивных внешних воздействий", – подчеркнул Елянюшкин.

10 января 2019 года произошел прорыв дамбы, в результате которого потоки воды хлынули в Тушинский тоннель. Движение под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе пришлось временно закрыть. Завершить восстановление поврежденного участка между шлюзами №7 и №8 планируют в июне, хотя на начало навигации это не повлияет. Стоимость работ может превысить 200 миллионов рублей.

На этот участок канала приходится 2,6% от общего объема судопропуска Центральной России. В прошлом году там прошли почти три тысячи судов. Как пояснили в пресс-службе, водная магистраль над Волоколамским шоссе используется, главным образом, грузовым флотом. Он идет транзитом через Москву с юга на север и наоборот. В год по магистрали перевозят около двух миллионов тонн грузов.