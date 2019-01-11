Аварийный участок Канала имени Москвы обследуют в течение двух недель

Фото: Агентство "Москва"/ Киселев Сергей

Детальное обследование аварийного участка Канала имени Москвы, из-за которого накануне произошло затопление Тушинского тоннеля, займет две недели, заявил руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин. Об этом сообщает "Интерфакс".

Он добавил, что участок вывели из эксплуатации до 1 апреля. "Обследование продлится в течение двух недель. Нужно будет ликвидировать лед и слой ила, возможно, подождать, пока ил подмерзнет", – пояснил Елянюшкин.

После исследования специалисты сделают заключения и подготовят техническое задание. "Может, даже уложимся в одну неделю", – уточнил глава канала. По его словам, 15 февраля планируется начать основные работы. Елянюшкин рассказал, что все сооружения дамбы обследуют регулярно благодаря системе мониторинга.

Говоря об аварийном объекте, он сообщил, что так называемый водный мост – единственный на весь канал. "Таких сооружений даже в мире единицы", – подчеркнул Елянюшкин.

Как сообщалось, утром 10 января произошел прорыв дамбы Канала имени Москвы: потоки воды и грязи хлынули в Тушинский тоннель. Движение транспорта в тоннеле под каналом на Волоколамском шоссе закрывали, его восстановили в 18:30. Елянюшкин заявил, что при последнем обследовании канала, которому уже около 80 лет, никаких нарушений обнаружено не было.

В связи с происшествием в Тушинском тоннеле был создан оперативный штаб. Его возглавил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он не исключил, что затопление тоннеля могло быть вызвано нарушениями в ходе работ по расширению Волоколамки и строительству тоннеля в 2003 году.