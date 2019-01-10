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12:00 (обновлено 10.01.2019 12:40)

Оперативный штаб создан после затопления тоннеля в Тушине

происшествия

12:00

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Последствия разлива воды с сооружения Канала имени Москвы рядом с Тушинским тоннелем ликвидируют специалисты. После случившегося создан оперативный штаб, передает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина создан оперативный штаб", – сказал Бирюков.

Отмечается, что штаб возглавил сам Бирюков.

Когда вода попала в Тушинский тоннель, сотрудники Центра организации дорожного движения посоветовали водителям объезжать участок из-за работы городских служб на месте разлива. Похожие рекомендации автомобилистам дали и в столичном главке МЧС.

Фото: vk.com/id292464910

Решение о сроках восстановления движения в тоннеле примут в течение одного-двух часов, сообщил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

"Под тоннелем на Волоколамском шоссе произошел размыв, который образовал проседание грунта на площади 5 м на 15 м. В настоящее время во избежание порчи автомобилей движение по тоннелю остановлено, а участок изолирован. На площадке создан оперативный штаб, куда вошли специалисты МЧС, «Канала имени Москвы», Гормоста и ГИБДД", – сказал Елянюшкин Агентству "Москва".


Утром 10 января в шлюзе №8 случился провал грунта. Его площадь, по предварительной информации, составила 50 квадратных метров. В итоге в автомобильный тоннель хлынула вода. При этом машин на участке не оказалось.

Фото: vk.com/ru_vederko

Как отметили в Мосгортрансе, в результате происшествия на Волоколамском шоссе в районе съезда на улицу Свободы задерживается движение троллейбусов №70 в сторону Братцево. Троллейбусы едут только до больницы МПС. Пассажиров просят пользоваться трамваями №6.

Фото: vk.com/msk_today

происшествия

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