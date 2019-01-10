Оперативный штаб создан после затопления тоннеля в Тушине

Последствия разлива воды с сооружения Канала имени Москвы рядом с Тушинским тоннелем ликвидируют специалисты. После случившегося создан оперативный штаб, передает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина создан оперативный штаб", – сказал Бирюков.
Отмечается, что штаб возглавил сам Бирюков.
Когда вода попала в Тушинский тоннель, сотрудники Центра организации дорожного движения посоветовали водителям объезжать участок из-за работы городских служб на месте разлива. Похожие рекомендации автомобилистам дали и в столичном главке МЧС.
Фото: vk.com/id292464910
Решение о сроках восстановления движения в тоннеле примут в течение одного-двух часов, сообщил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.
"Под тоннелем на Волоколамском шоссе произошел размыв, который образовал проседание грунта на площади 5 м на 15 м. В настоящее время во избежание порчи автомобилей движение по тоннелю остановлено, а участок изолирован. На площадке создан оперативный штаб, куда вошли специалисты МЧС, «Канала имени Москвы», Гормоста и ГИБДД", – сказал Елянюшкин Агентству "Москва".
Так Тушинский тоннель выглядит сейчас. На месте все городские службы. Также там находятся Глава ГИБДД Москвы В.Коваленко и руководитель ЦОДД В.Юрьев. pic.twitter.com/Dgqf2DK9II
Утром 10 января в шлюзе №8 случился провал грунта. Его площадь, по предварительной информации, составила 50 квадратных метров. В итоге в автомобильный тоннель хлынула вода. При этом машин на участке не оказалось.
Как отметили в Мосгортрансе, в результате происшествия на Волоколамском шоссе в районе съезда на улицу Свободы задерживается движение троллейбусов №70 в сторону Братцево. Троллейбусы едут только до больницы МПС. Пассажиров просят пользоваться трамваями №6.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.