Водителям рекомендовали объезжать Тушинский тоннель из-за провала грунта

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) рекомендовал водителям объезжать Тушинский тоннель из-за работы городских служб.

"Движение в Тушинском тоннеле в сторону области полностью перекрыто. Движение сильно затруднено. Объезжайте по Ленинградскому шоссе", – говорится в сообщении на официальной странице ЦОДД в Twitter.

Столичный главк МЧС также советует водителям заранее выбирать пути объезда.

По данным Мосгортранса, в результате происшествия на Волоколамском шоссе в районе съезда на улицу Свободы задерживается движение троллейбусов №70 в сторону Братцево. Троллейбусы едут только до больницы МПС. Пассажиров просят пользоваться трамваями №6.

Ранее стало известно, что тоннель в московском районе Тушино затопило утром 10 января после провала грунта. В момент происшествия в тоннеле не было ни одной машины.

По данным источника, провал грунта произошел на склоне в шлюзе №8, расположенном в районе Канала имени Москвы. Площадь провала, по предварительным данным, составляет 50 квадратных метров. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.