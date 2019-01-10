Тоннель в Тушине затопило из-за провала грунта

Фото: канал Mash

Тоннель в московском районе Тушино затопило утром 10 января после провала грунта, передает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.

В настоящее время автомобильное движение на участке перекрыто. В момент происшествия в тоннеле не было ни одной машины.

По данным источника, провал грунта произошел на склоне в шлюзе №8, расположенном в районе Канала имени Москвы. Площадь провала, по предварительным данным, составляет 50 квадратных метров.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Отмечается, что вода попала и в подземный пешеходный переход рядом с улицами Свободы и Водников. "Канализация не справляется с объемами воды, идет дальнейшее затопление", – пояснил источник.