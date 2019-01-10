Решение о восстановлении движения в Тушинском тоннеле примут в течение двух часов

Решение о сроках восстановления движения в тоннеле на Волоколамском шоссе примут в течение одного–двух часов, рассказал руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

Он напомнил, что под тоннелем на Волоколамском шоссе произошел размыв, образовавший проседание грунта на площади 5 на 15 метров.

"В настоящее время во избежание порчи автомобилей движение по тоннелю остановлено, а участок изолирован. В течение одного–двух часов будет принято решение о сроках восстановления движения автотранспорта", – цитирует Елянюшкина Агентство "Москва". Создан оперативный штаб, куда вошли специалисты МЧС, "Канала имени Москвы", Гормоста и ГИБДД, добавил он.

Утром 10 января в шлюзе № 8 случился провал грунта. В автомобильный тоннель хлынула вода. При этом машин на участке не было.

В результате происшествия на Волоколамском шоссе в районе съезда на улицу Свободы задерживается движение троллейбусов № 70 в сторону Братцева. Троллейбусы едут только до больницы МПС. Пассажиров просят пользоваться трамваями № 6. ЦОДД советует водителям объезжать Тушинский тоннель.