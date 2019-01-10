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16:35

Проверка шлюзов Канала имени Москвы не выявила нарушений

происшествия дороги перекрытия

16:35

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Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Специалисты регулярно проверяют техническое состояние шлюзов "Канала имени Москвы", никаких нарушений они не выявили. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

Он напомнил, что каналу уже около 80 лет, причем "все гидротехнические сооружения проходят и плановые обследования, и плановый ремонт". По словам Елянюшкина, "при последнем обследовании никаких нарушений выявлено не было".

Руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" также опроверг информацию о том, что авария имеет отношение именно к шлюзам № 7 и 8. Елянюшкин пояснил, что в действительности выброс воды произошел "между двумя шлюзами − там, где обычно насыпная дамба". По его мнению, пока рано делать выводы о причине прорыва, поскольку ЧП случилось на сложном гидротехническом узле, который включает автомобильные тоннели и уникальный судоходный мост.

Ранее Елянюшкин сообщил ТАСС, что размыв спровоцировал проседание грунта на площади 5 на 15 метров.

Утром 10 января Тушинский тоннель на северо-западе столицы затопило, предположительно, из-за провала грунта. В момент происшествия машин в тоннеле не было, и никто не пострадал.

Из-за ЧП пришлось ограничить движение по Волоколамскому шоссе в обоих направлениях. Водителям рекомендовали объезжать подтопленный тоннель по Ленинградскому шоссе и строго соблюдать предписания дорожных знаков. Пассажирам городского наземного транспорта также посоветовали искать маршруты объезда. Восстановить движение по Волоколамке обещали к пятнице, 11 января.

В связи с происшествием в Тушинском тоннеле был создан оперативный штаб. Его возглавил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он не исключил, что затопление тоннеля могло быть вызвано нарушениями в ходе работ по расширению Волоколамки и строительству тоннеля в 2003 году.

Также сообщалось, что ЧП не повлияло на работу столичного метрополитена, где пока не наблюдается существенного увеличения пассажиропотока. При этом, как заверили представители метрополитена, подземка готова к росту числа пассажиров в вечерние часы.

Сотрудники коммунальных служб уже начали вывозить грунт из затопленного тоннеля. В шлюзе продолжается аварийный сброс воды. Предполагается, что примерно через восемь часов ее уровень опустится ниже нужной глубины.

Собянин: последствия аварии в районе тоннеля в Тушине планируют устранить до утра пятницы

происшествия дороги перекрытия

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