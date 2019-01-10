Московская подземка готова к работе в час пик после аварии в Тушинском тоннеле

Фото: Агентство "Москва"

Московский метрополитен готов к увеличению пассажиропотока в вечерние часы 10 января из-за затопления Тушинского тоннеля. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"Инфраструктура и персонал готовы к работе в час пик. Безопасность пассажиров – приоритет работы Московского метрополитена", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что пока существенного увеличения пассажиропотока не наблюдается, а метрополитен продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, что утром 10 января затопило автомобильный тоннель после провала грунта. На участке перекрыли автомобильное движение.

Перекрытое Волоколамское шоссе рекомендуют объезжать по Ленинградскому

По слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова,движение на Волоколамском шоссе планируют восстановить в пятницу. "Вода, попавшая в тоннель, отступит в течение шести часов. Еще два–три часа уйдет на зачистку участка. В тоннеле примерно набрано около 300 тысяч кубометров воды", – отметил он.

После происшествия движение по Волоколамскому шоссе в сторону центра столицы ограничили до одной полосы. Помимо этого, было перекрыто движение в сторону области от станции метро "Сокол".



Сейчас активно работает оперативный штаб, куда вошли специалисты МЧС, "Канала имени Москвы", Гормоста и ГИБДД. Ведутся работы по устранению аварии.