Москвичам предложили маршруты в объезд перекрытого участка Волоколамского шоссе

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пассажирам городского наземного транспорта рекомендовали искать маршруты объезда перекрытого участка Волоколамского шоссе.

"В район Митино: от станции метро "Тушинская" – автобусы №2, 210, 266, 400т, 614, 930; от станции метро "Сходненская" – автобусы №267, 400к; от станции метро "Речной вокзал" – автобус №451. <...> В район Тушино: от станции метро "Сокол" – трамвай №6; от станции метро "Сходненская" – трамвай №6, троллейбус №70к, автобусы №43, 96, 212, 267, 400к", – говорится в сообщении Московского транспорта в Twitter.

Как отмечается, движение в область по Волоколамскому шоссе организуют по встречной полосе от эстакады в районе улицы Академика Курчатова до стадиона "Спартак".

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что движение на Волоколамском шоссе планируют восстановить уже в пятницу. По его словам, вода, попавшая в тоннель, отступит в течение шести часов. Еще два–три часа уйдет на зачистку участка. Он добавил, что в тоннеле примерно набрано около 300 тысяч кубометров воды.

Утром в четверг участок Волоколамского шоссе оказался затоплен. В момент ЧП в тоннеле не было машин. Площадь провала составила 50 квадратных метров.

После происшествия движение по Волоколамскому шоссе в сторону центра столицы ограничили до одной полосы. Помимо этого, было перекрыто движение в сторону области от станции метро "Сокол". Вместе с тем выезд из Тушинского тоннеля к центру города ограничили до трех полос.

Очевидец, который подъехал к тоннелю уже после затопления сообщил, что вода была цвета какао. Водители разворачивались задним ходом и искали объездные пути.