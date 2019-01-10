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12:36

Движение по Волоколамскому шоссе в область перекрыли от метро "Сокол"

происшествия перекрытия

12:36

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Заблокировано движение по Волоколамскому шоссе в сторону области из-за ЧП

Автомобильное движение по Волоколамскому шоссе в сторону области перекрыто от станции метро "Сокол", а также с внутренней стороны Московской кольцевой автодороги. Это связано с затоплением тоннеля в столичном районе Тушино, сообщает Центр организации дорожного движения.

Отмечается, что выезд машин из Тушинского тоннеля в сторону центра в настоящее время ограничен до трех полос.


Ранее рядом с участком случился прорыв Канала имени Москвы. В ЦОДД водителям порекомендовали объезжать тоннель из-за работы городских служб.

По поручению Сергея Собянина на месте происшествия развернули оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам руководителя ФГБУ "Канал имени Москвы" Германа Елянюшкина, решение о восстановлении движения в тоннеле на Волоколамском шоссе примут в течение одного–двух часов. Он также пояснил, что случившийся размыв привел к проседанию грунта на площади 5 на 15 метров.

происшествия перекрытия

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