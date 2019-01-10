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13:13

Движение на Волоколамском шоссе восстановят к пятнице

происшествия

13:13

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Автомобильное движение на Волоколамском шоссе, где утром 10 января затопило тоннель из-за провала грунта, восстановят уже в пятницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, вода, попавшая в тоннель, отступит в течение шести часов. Еще два–три часа уйдет на зачистку участка. "К завтрашнему дню, полагаю, движение мы восстановим", – сказал Бирюков.

Он добавил, что в тоннеле примерно набрано около 300 тысяч кубометров воды. Специалисты сливают ее постепенно, чтобы не разрушилось тело дамбы и не было последствий для окружающей территории. На участке работает полсотни человек. Еще порядка 300 человек и около 100 единиц техники находятся в резерве, уточняет Агентство "Москва".

"Организованы пути объезда этого маршрута, подъезды к жилому сектору. От метро "Сокол" до этого участка работает общественный транспорт, восстановлено движение троллейбусов, автобусов. К завтрашнему дню движение в этом районе будет точно полностью восстановлено", – пояснил заммэра.

Петр Бирюков прокомментировал ЧП в районе Тушинского тоннеля

После прорыва дамбы Канала имени Москвы движение по Волоколамскому шоссе в сторону центра столицы ограничили до одной полосы. Помимо этого, было перекрыто движение в сторону области от станции метро "Сокол". Вместе с тем выезд из Тушинского тоннеля к центру города ограничили до трех полос.

Специалисты Центра организации дорожного движения рекомендовали столичным автолюбителям избегать поездок в сторону Волоколамского шоссе.


Утром в четверг участок трассы оказался затоплен. В момент ЧП в тоннеле не было машин. Площадь провала составила 50 квадратных метров.

Как отметил руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, проседание грунта под Волоколамским шоссе произошло на площади 5 на 15 метров, передает телеканал Москва 24. Из-за этого выливается порядка 40–50 литров воды в секунду.

Грунт у Тушинского тоннеля просел на площади в 75 кв. метров


По словам очевидца, подъехавшего к тоннелю уже после затопления, вода была цвета какао. Водители разворачивались задним ходом и искали объездные пути.

Фото: ЦОДД

происшествия

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