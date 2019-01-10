"Вода была цвета какао". Очевидец – о затоплении Тушинского тоннеля

Очевидец прокомментировал ЧП на Волоколамском шоссе

Очевидец рассказал о провале грунта в Тушинском тоннеле, в результате которого автомобильное движение по Волоколамскому шоссе перекрыли.

По его словам, сам прорыв реки он не застал, а когда появился на месте ЧП, там уже работали спецслужбы.

"Я просто мимо ехал, там потоп, утром было перекрыто в сторону Подмосковья, а чуть позже закрыли движение и в Москву. Водители разворачивались задним ходом и искали объездные пути", – рассказал мужчина. Он также отметил, что вода была цвета какао.

По предварительной версии, тоннель в московском районе Тушино затопило из-за провала грунта. Сейчас на месте работает оперативный штаб. Грунт провалился в шлюзе номер 8 Канала имени Москвы. Потоки воды обрушились на автомобильный тоннель и пешеходный переход рядом с улицами Свободы и Водников. Городская канализация не справляется с потопом, вода продолжает прибывать.

Фото: ЦОДД

Площадь провала грунта составляет 50 квадратных метров. В момент происшествия машин в тоннеле не было. Никто не пострадал. Судя по фотографиям очевидцев, потоки грязной воды полностью заполнили все пространство шоссе.

Движение перекрыто по Волоколамскому шоссе в сторону области от станции метро "Сокол", а также с внутренней стороны Московской кольцевой автодороги. Выезд машин из Тушинского тоннеля в сторону центра в настоящее время ограничен до трех полос. В ЦОДД водителям порекомендовали объезжать тоннель из-за работы городских служб. В районе ЧП уже образовался затор длиной более двух километров. Автомобилистам рекомендуют следовать по Ленинградскому шоссе.

По поручению Сергея Собянина на месте происшествия развернули оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По словам руководителя ФГБУ "Канал имени Москвы" Германа Елянюшкина, решение о восстановлении движения в тоннеле на Волоколамском шоссе примут в течение одного–двух часов. Он также пояснил, что случившийся размыв привел к проседанию грунта на площади 5 на 15 метров.

Фото: vk.com/id292464910

Напомним, Тушинский тоннель построен более 80 лет назад, одновременно с каналом имени Москвы. Первоначально тоннель включал в себя два параллельных проезда – по одному для каждого направления. Архитектурное оформление было произведено под руководством архитектора Владимира Кринского, и его выбор был обоснован местоположением тоннеля, который вел из Москвы к расположенному неподалеку Тушинскому аэродрому.

В 1944 году Тушино соединили с Москвой трамваем, пути которого были проложены через Тушинский тоннель – по одной колее в каждом проезде. В 1972 году в составе тоннеля был открыт еще один проезд, по которому стало осуществляться движение по Волоколамскому шоссе из центра. Правый тоннель 1937 года стал использоваться для движения в центр, а трамвайная линия была целиком переложена в левый тоннель. Одновременно был открыт пешеходный переход. Это позволило успешно пропускать под каналом возросшие транспортные потоки, следующие по Волоколамскому шоссе.

В 2001 году было построено еще два тоннеля: трехполосный для движения прямо по Волоколамскому шоссе из центра и двухполосный для съезда на улицу Свободы. В отличие от старых тоннелей, эти два не прямые. Особенно сильно искривлен тоннель к улице Свободы. При строительстве этих тоннелей канал осушали и срывали его насыпь. Таким образом, общее количество тоннелей под каналом теперь составляет пять. Оба старых тоннеля стали использоваться для движения в центр.