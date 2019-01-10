Очевидец рассказала об потопе в Тушинском тоннеле

Фото: скриншот телеканал Москва 24

Утром 10 января из-за провала грунта затопило тоннель в московском районе Тушино. Площадь провала грунта составляет 50 квадратных метров. В момент происшествия машин в тоннеле не было, пострадавших нет.

Марина, очевидец аварии, рассказала порталу Москва 24, как из-за провала грунта не смогла даже отъехать от своего дома, а также об обстановке, которая сложилась у тоннеля.

"Мой дом стоит прямо на дублере Волоколамского шоссе перед эстакадой. В районе 11:40 я выехала из дома, у меня была запись к врачу на улице Свободы через 15 минут. Смотрю, что весь наш дублер, который всегда летит, теперь стоит и полностью забит", – рассказывает Марина.

По ее словам, на другой стороне Волоколамского шоссе и на эстакаде на тот момент движение нарушено не было.

"В это время было уже очень много спецтехники, дорожный патруль, аварийные службы. Также было перекрыто движение в центр, чтобы люди, которые хотели въезжать в туннель, спокойно сворачивали с эстакады. Несмотря на аварию, все организовали отлично. Люди реагировали спокойно, разворачивались. Правда, мне все же пришлось отменить визит к врачу", – поделилась Марина.

"Не знаю, как сегодня детей из сада и школы забирать. Наверное, придется на электричке или на метро, другой дороги у нас нет", – добавила женщина.

Сейчас активно работает оперативный штаб, куда вошли специалисты МЧС, "Канала имени Москвы", Гормоста и ГИБДД. Ведутся работы по устранению аварии.

Собянин сообщил, что при аварии в Тушинском тоннеле никто не пострадал



Последствия аварии планируют устранить до утра пятницы, сообщил Сергей Собянин.

"Много воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель, пришлось остановить движение, авария достаточно серьезная", – отметил глава города.

Сейчас движение перекрыто по Волоколамскому шоссе в сторону области от станции метро "Сокол", а также с внутренней стороны Московской кольцевой автодороги. Выезд машин из Тушинского тоннеля в сторону центра перекрыт.

Перекрытое Волоколамское шоссе рекомендуют объезжать по Ленинградскому

В ЦОДД водителям порекомендовали объезжать тоннель из-за работы городских служб. В районе ЧП уже образовался затор. Автомобилистам рекомендуют следовать по Ленинградскому шоссе.