Движение на Волоколамском шоссе перекрыли в обоих направлениях

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Волоколамское шоссе, где затопило тоннель из-за провала грунта, перекрыто в обе стороны. Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Автомобилистам предложено объезжать подтопленный Тушинский тоннель по Ленинградскому шоссе. Кроме того, водителям рекомендуют строго соблюдать предписания дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что закрыто движение по Волоколамскому шоссе в сторону области от станции "Сокол". Движение с внутренней стороны МКАД также перекрыто. Выезд из Тушинского тоннеля в сторону центра ограничен до трех полос.



Власти Москвы предложили объезжать Тушинский тоннель по Ленинградскому шоссе

Инцидент произошел 10 января около 11:00 из-за проседания грунтовой отсыпки канала имени Москвы. Площадь проседания составила 75 квадратных метров. По предварительной версии, выброс воды из канала имени Москвы мог произойти из-за того, что вода промыла дамбу.

В тоннеле набрано примерно 300 тысяч кубометров воды. Специалисты сливают ее постепенно, чтобы не разрушилось тело дамбы и не было последствий для окружающей территории. На участке работает полсотни человек. Пострадавших в результате инцидента нет.