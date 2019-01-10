Из затопленного Тушинского тоннеля начали вывозить грунт

Сотрудники коммунальных служб начали вывозить грунт из затопленного тоннеля на северо-западе столицы. В шлюзе продолжается аварийный сброс воды. После этого будет укреплена стена тоннеля и проведена зачистка от воды и грязи.
Часть территории тоннеля остается затопленной, пишет "Интерфакс". При этом визуально уровень воды не уменьшается.
Ранее сообщалось, что сброс воды через шлюз № 8 Канала имени Москвы увеличили, чтобы специалисты смогли заделать промоину. Предполагается, что примерно через 8 часов уровень воды опустится ниже нужной глубины.
Инцидент произошел 10 января около 10:00. Машин в момент происшествия в тоннеле не было, никто не пострадал. Движение по Волоколамскому шоссе в сторону центра столицы ограничили.
В районе Тушинского тоннеля организуют движение по временной схеме
Создан оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, сейчас в тоннеле примерно 300 тысяч кубометров воды. Специалисты вынуждены откачивать ее постепенно, чтобы не разрушить саму дамбу. Последствия аварии планируют устранить до утра 11 января.
Также сообщается, что ЧП не сказалось на работе столичного метрополитена. В пресс-службе подземки отметили, что пока существенного увеличения пассажиропотока не наблюдается.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.