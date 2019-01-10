Из затопленного Тушинского тоннеля начали вывозить грунт

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сотрудники коммунальных служб начали вывозить грунт из затопленного тоннеля на северо-западе столицы. В шлюзе продолжается аварийный сброс воды. После этого будет укреплена стена тоннеля и проведена зачистка от воды и грязи.

Часть территории тоннеля остается затопленной, пишет "Интерфакс". При этом визуально уровень воды не уменьшается.

Ранее сообщалось, что сброс воды через шлюз № 8 Канала имени Москвы увеличили, чтобы специалисты смогли заделать промоину. Предполагается, что примерно через 8 часов уровень воды опустится ниже нужной глубины.

Инцидент произошел 10 января около 10:00. Машин в момент происшествия в тоннеле не было, никто не пострадал. Движение по Волоколамскому шоссе в сторону центра столицы ограничили.



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Создан оперативный штаб, который возглавил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, сейчас в тоннеле примерно 300 тысяч кубометров воды. Специалисты вынуждены откачивать ее постепенно, чтобы не разрушить саму дамбу. Последствия аварии планируют устранить до утра 11 января.

Также сообщается, что ЧП не сказалось на работе столичного метрополитена. В пресс-службе подземки отметили, что пока существенного увеличения пассажиропотока не наблюдается.