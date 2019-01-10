Для устранения затопления тоннеля в Тушине увеличили сброс воды через шлюз № 8

Фото: Агентство "Москва"/ Авилов Александр

Сброс воды через шлюз № 8 Канала имени Москвы увеличили, чтобы специалисты смогли заделать промоину в грунте, которая привела к затоплению тоннеля в столичном Тушине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Для проведения работ по засыпке промоины и прекращению притока воды организованно увеличение сбросов воды через шлюз № 8 до момента, когда уровень воды опустится ниже глубины промоины", – сказал источник.

По данным собеседника агентства, это произойдет около семи часов вечера.

Авария, которая привела к затоплению тоннеля, как отметил источник, могла произойти из-за проседания грунта со стороны правого берега канала. Из-за этого образовалась промоина.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, затопление тоннеля могло произойти из-за нарушений при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля в 2003 году.

При этом он добавила, что пока рано говорить о том, какая версия наиболее близка к истине. Сперва ситуацию должны изучить специалисты-проектировщики.

Вода начала поступать в тоннель утром 10 января. В итоге грунт у Тушинского тоннеля, в котором в момент ЧП не было автомобилей, просел на площади в 75 квадратных метров.

Как ранее отмечал Бирюков, сейчас в тоннеле примерно 300 тысяч кубометров воды. Специалисты вынуждены откачивать ее постепенно, чтобы не разрушить саму дамбу.

По словам Сергея Собянина, последствия аварии планируют устранить до утра 11 января. На участке работают сотрудники всех городских служб.

Собянин уточнил, что из-за большого количества воды и грязи в тоннеле пришлось остановить движение. Чтобы избежать неудобств, пассажирам наземного транспорта рекомендовали искать маршруты объезда перекрытого участка Волоколамского шоссе.