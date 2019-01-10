Собянин: последствия аварии в районе тоннеля в Тушине планируют устранить до утра пятницы

Последствия аварии, произошедшей 10 января в районе тоннеля в столичном районе Тушино, планируют устранить до утра пятницы. Об этом Сергей Собянин сообщил журналистам на пресс-подходе у станции Карачарово Горьковского направления МЖД, передает Агентство "Москва".
В четверг мэр открыл новый участок Московской железной дороги. Там же он заявил, что в устранении последствий протечки в районе Волоколамского шоссе задействованы все аварийные службы. Собянин уточнил, что в результате аварии никто не пострадал.
"Много воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель, пришлось остановить движение, авария достаточно серьезная", – отметил глава города.
Собянин подчеркнул, что в настоящее время идет аварийный сброс воды из канала в соответствующем шлюзе. Затем специалисты укрепят стену тоннеля и проведут зачистку Тушинского автомобильного тоннеля от воды и грязи. Когда все работы завершатся, в тоннель пустят автомобилистов.
Работы по откачке воды в районе Тушинского тоннеля займут около 6 часов
Похожие сроки по ликвидации аварии ранее называл и заместитель мэра Петр Бирюков. По его словам, в тоннеле набрано около 300 тысяч кубометров воды. Полсотни специалистов сливают ее постепенно, чтобы не разрушилось тело дамбы и не было последствий для окружающей территории. Бирюков подчеркнул, что организованы пути объезда Волоколамского шоссе и подъезды к жилому сектору.
Движение на магистрали в сторону центра столицы ограничили до одной полосы. Помимо этого, было перекрыто движение в сторону области от станции метро "Сокол". Вместе с тем выезд из Тушинского тоннеля к центру города ограничили до трех полос.
Затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы
Ранее руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин пояснил, что проседание грунта под Волоколамским шоссе произошло на площади 5 на 15 метров. Из-за этого выливается порядка 40–50 литров воды в секунду.
Очевидец ЧП поведал телеканалу Москва 24, что увидевшие потоки грязи водители разворачивались задним ходом и искали объездные пути. А сама вода была цвета какао.
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